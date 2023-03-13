2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 dini günler takvimi! Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala müslüman vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nı araştırmaya başladı. Bayram için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, “Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 dini günler takvimi…

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her yıl miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. İçinde bulunduğumuz üç ayların ikincisi olan Şaban ayının sonuna yaklaştık.

Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayı 23 Mart 2023’te yerini Ramazan ayına bırakacak. Ramazan ayı için geri sayım başladı.

11 ayın sultanı olan bu mübarek ayda Müslüman vatandaşlar, oruç tutar ve ibadetlerini yerine getirir.

Ramazan ayının bitiminde kutlanan Ramazan Bayramı için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar ise hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

Peki 2023 yılı Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi gün? İşte merak edilenler…

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

23 Mart günü başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan 2023 ise Ramazan Bayramı’nın 1. gününe denk geliyor. 21 Nisan’da başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan günü sona erecek.