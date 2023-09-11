2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı önemi ve ibadetleri

Safer ayını uğurlamaya hazırlanan İslam alemi, Rebiülevvel ayına kucak açıyor.
Rebiülevvel ayı, İslam takviminin 12 ayından biridir ve Peygamber Muhammed'in doğum ayıdır.
Özellikle 12. günü, birçok Müslüman toplumunda kutlanan Mawlid al-Nabi veya Mevlid Kandili olarak adlandırılır.
"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" ayının kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir.
Müslümanlar, Rebiülevvel ayının 2022 yılında ne zaman başlayacağı ve bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri araştırıyor.
Peki, 2023 Rebiülevvel ne zaman? Rebiülevvel ayında neler yapılır? Hangi dualar ve zikirler okunur? İşte Rebiülevvel başlangıç ve bitiş tarihi...
Rebiülevvel ayı ne zaman 2023?
Rebiülevvel, 2023 yılında 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak, 15 Ekim'de sona erecek.
Rebiülevvel ibadetleri
Hz. Peygamberin yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün) 500 Salavat-ı Şerif getirmek.
Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
Kelime-i Şahadet getirmek
Estağfurullah çekmek.
Fatiha suresini okumak.
Amenerrasulü'nü okumak
Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.