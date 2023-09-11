2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı önemi ve ibadetleri Peygamber Efendimizin doğduğu ay olarak bilinen ve Mevlid Kandili eda edilen Rebiülevvel ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar, 2023 Rebiülevvel başlangıç tarihini dört gözle bekliyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler, Rebiülevvel ayı ibadetleri ve tarihi konusunda araştırmalar yapıyor. İşte 2023 Rebiülevvel hakkında bilgiler...

ensonhaber.com Safer ayını uğurlamaya hazırlanan İslam alemi, Rebiülevvel ayına kucak açıyor. Rebiülevvel ayı, İslam takviminin 12 ayından biridir ve Peygamber Muhammed'in doğum ayıdır. Özellikle 12. günü, birçok Müslüman toplumunda kutlanan Mawlid al-Nabi veya Mevlid Kandili olarak adlandırılır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" ayının kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Müslümanlar, Rebiülevvel ayının 2022 yılında ne zaman başlayacağı ve bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, 2023 Rebiülevvel ne zaman? Rebiülevvel ayında neler yapılır? Hangi dualar ve zikirler okunur? İşte Rebiülevvel başlangıç ve bitiş tarihi... Rebiülevvel ayı ne zaman 2023? Rebiülevvel, 2023 yılında 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak, 15 Ekim'de sona erecek. Rebiülevvel ibadetleri Hz. Peygamberin yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün) 500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak. Kelime-i Şahadet getirmek Estağfurullah çekmek. Fatiha suresini okumak. Amenerrasulü'nü okumak Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

Google News

Abone Ol