2023 Şampiyonlar Ligi final bileti için kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Türkiye’de gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bilet başvuruları 28 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. Başvuru yapan ve final heyecanını statta yaşamak isteyenler kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi, yarı final heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid'in Manchester City ile Inter'in Milan ile eşleştiği yarı finalde heyecan giderek artıyor.

İki eşleşmenin de kazananı ismini finale yazdıracak. Türkiye'de gerçekleşecek olan büyük finalde karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı bu yıl 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Final maçı içi heyecanlı bekleyiş devam ederken futbolseverler biletler için arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı.

25 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında satışa sunulan final maçı biletleri talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

Başvuruları tamamlanan biletlerin kura çekimi merak konusu oldu. Peki 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı bileti kura çekimi ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi final bileti kura sonuçları açıklandı mı?

Kura çekilişi 9 Mayıs'ta yapılacak ve başvurunun başarılı olup olmadığı gönderilen mail ile belli olacak.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak.

Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.