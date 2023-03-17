2023 Sandık görevlisi başvuruları başladı mı? YSK sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlileri, seçim günü vatandaşların kullandığı oyların YSK'ya teslim edilmesine kadar geçen süreçten sorumludur. Peki, sandık görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? YSK sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç tl? İşte ayrıntılar...

Türkiye, 2023 seçimlerini iple çekiyor...

Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs Pazar günü saat 06.00-17.00 arasında sandığa giderek cumhurbaşkanını seçecek.

Oy kullanma esnasında partilerin sandık görevlileri vatandaşlara yardımcı olacak.

14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler için sandık görevlileri YSK tarafından veya mevcut partiler tarafından belirlenecek.

Seçim atmosferinin hat safhada olduğu bu zamanlarda sandık görevlisi başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu.

Birçok kişi, sandık görevlisi olmak için gerekenleri araştırmaya başladı.

Peki, sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi başvuruları başladı mı? Sandık görevlisi olmak isteyenler ne yapmalı? İşte şartları ve ücreti...

Sandık görevlisi kimdir?

Seçimlerde sandıklarda kullanılacak oyların zarf, pusula, kimlik kontrolü ve imza denetiminden sorumlu olan Sandık Görevlisi, vatandaşların kullandığı oyların geçerliliğinin denetimini yapar ve oy kullanacakların nasıl oy kullanmaları gerektiğine dair onları bilgilendirir.

Sandık görevlisi başvuruları başladı mı?

Yüksek Seçim Kurulu, henüz 2023 sandık görevlisi başvurularına dair bir açıklamada bulunmadı.

Sandık görevlisi olmak için başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. 2023 sandık görevlisi başvurularının ilerleyen günlerde açılması bekleniyor.

Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

Genel ve Yerel seçimlerde sandık kurulunda görev alabilmeniz için ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Kimler sandık görevlisi olamaz?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeriyede görevli kişiler, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamaz. Bu kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilir.

Sandık görevlisi olma şartları 2023

Sandık görevlisi olmak isteyenlerin güncel başvuru şartları için il seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler.

Sandık görevlisi olmak için şu şartlar adaylarda aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir.

Sandık görevlisi ücretleri 2023

Sandık kurulu üyelerine ve sandık başkanına ödenecek ücretler henüz açıklanmadı.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şu şekilde oldu;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL