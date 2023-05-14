2023 SEÇİM GÜNÜ: 14 Mayıs Pazar AVM'ler açık mı, kapalı mı? Türkiye'nin seçime gittiği 14 Mayıs Pazar günü, çeşitli yasaklar uygulanıyor. Vatandaşlar ise alışveriş merkezlerinin durumunu merak etti. Peki, seçim günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı...

Türkiye, bugün sandık başında...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimini yapan seçmenler, pazar gününü değerlendirmek istiyor.

Oy kullanan vatandaşlar, seçim günü yasakları kapsamında nereler açık nelere kapalı olacak merak ediyor.

Özellikle alışveriş yapacak olanlar, "Seçim günü AVM'ler açık mı" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün AVM'ler açık mı? Seçim günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte 14 Mayıs Pazar AVM çalışma saatleri 2023!

AVM'ler açık mı?

YSK'nın seçim günü uygulanacak olan yasakları arasında AVM'lere ilişkin bir detay bulunmuyor. AVM'ler normal mesai saatinde açık olacak.

Seçim günü yasakları 2023

298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.