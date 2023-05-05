2023 Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Ramazan ayının bitmesiyle başlayan Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın sünnet olduğu biliniyor. 6 gün orucunu tutmak isteyen ve Ramazan ayındaki kaza oruçlarını tutmak isteyen vatandaşlar, Şevval ayının bitiş tarihini merak ediyor. Peki 2023 Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte merak edilenler...

Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başladı. Ne zaman biteceği merak ediliyor.

Şevval ayı, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olmasının yanı sıra mutluluk ve bereketin arttığı bir ay olarak biliniyor.

Bu mübarek ayda 6 gün oruç tutumanın sünnet olduğu biliniyor. Hz. Peygamber (s.a.v) Şevval orucu ile ilgili şöyle buyurmuştur:

“Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.”

Peki Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval orucu kaç gün ve hangi günlerde tutulur? İşte merak edilenler…

Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı bu yıl 20 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Şevval ayında tutulan 6 gün oruç, 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi günlerde tutulabilir.