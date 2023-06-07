2023 Stajyer çalışan maaşı ne kadar, kaç TL? Yaz döneminde staj yapacak olanlar, alacakları ücreti hesaplıyor. Peki, 2023 yılı stajyer ücreti ne kadar? Stajyerler kaç para maaş alıyor? İşte tutarı...

Okulların kapanmasına az bir zaman kala, staj yapacak olanların durumu da netleşiyor. Yaz aylarını stajda geçirecek olanlar, karşılığında yasal olarak ücret alıp almayacaklarını sorguluyor. Staj ücretleri, 2023 yılında yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stajyer çalışanların alacağı ücreti açıkladı. Peki, 2023 Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL? İşte maaş tutarı... Stajyer maaşı 2023 Yeni stajyer maaşı, 2023 yılında net asgari ücretin 1/3'üne tekabül eden 2.552,04 TL olarak güncellenmiştir. 2023 yılı için stajyer ücretleri şu şekildedir: -20’den az çalışanı olan iş yerleri için 1.276,02 TL -20 ve daha fazla çalışanı olan iş yerleri için 2.552,04 TL -Mühendislik fakültesi öğrencileri için 2.977,38 TL -Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencileri için 4253,40 TL -Çırak ve aday çıraklar için 2.552,04 TL