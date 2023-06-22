2023 Süper Kupa finali! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın merak edilenleri..

Süper Kupa final maçı için aramalar hız kazandı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nın karşı karşıya geleceği maçın detayları merak ediliyor.

Bu yıl 50. kez düzenlenecek olan Süper Kupa finali dev bir maça sahne olmaya hazırlanıyor. Sezonu iki kupa ile tamamlamam isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe kupa için sahaya çıkacak.

Futbolseverler Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi stadyumda oynanacak sorularına yanıt arıyor.

Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte dev maçın merak edilenleri..

Süper Kupa finali ne zaman?

2022/2023 sezonu Süper Kupa finalinin detayları henüz belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi açıklama yapıldığında maçın saat ve tarih bilgilerini sizlerle paylaşacağız..