2023 Süper Kupa finali! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi merak edilmeye başladı. İşte dev finalin merak edilenleri..

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2022/2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe 2023 Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek.

50. kez oynanacak olan Süper Kupa final maçında Galatasaray ve Fenerbahçe 7. kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 Süper Kupa finalinin üçünü Galatasaray, üçünü ise Fenerbahçe kazandı.

Futbolseverler Süper Kupa maçı hakkında aramalarına hız kazandırdı. Dev derbinin ne zaman ve nerede oynanacağı merak ediliyor.

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe 2023 Süper Kupa final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte maçın detayları..

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Kupa final maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan başkenti Riyad'da oynanacak.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor..