2023 Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte yanıtı..

Süper Kupa final maçı için aramalar hız kazandı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nın karşı karşıya geleceği maçın detayları merak uyandırıyor.

Bu yıl 50. kez düzenlenecek olan Süper Kupa finali dev bir maça sahne olacak.

İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı maç için geri sayım başladı. Futbolseverler Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi stadyumda oynanacak sorularına yanıt arıyor.

Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte dev maçın merak edilenleri..

Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Kupa finalinin detayları henüz belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi açıklama yapıldığında maçın saat, tarih ve stadyum bilgilerini sizlerle paylaşacağız..