2023 Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları Süper Lig'de sezon sonuna kısa bir zaman kala Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları merak ediliyor. Şampiyonluk yarışında son haftalar... İşte 2023 Süper Lig'de GS, FB ve BJK kalan maçları...

2022-2023 Spor Toto Süper Lig'de sona doğru yaklaştıkça şampiyonluk heyecanı giderek artıyor. Takımlar son haftalarda kıyasıya mücadele edecek. Süper Lig’de bu sezon birinci sırada 79 puanla Galatasaray yer alıyor. Sarı-kırmızılılar çıktığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ligde 2. sırada ise 74 puanla Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertliler çıktığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Maç fazlalığı olan Beşiktaş ise 74 puanla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar 34 maçta 22 galibiyet 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ligin bitmesine 3 hafta kala futbolseverler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırıyor. İşte merak edilenler... Galatasaray kalan maçlar Ankaragücü - Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe Hatayspor - Galatasaray ( Hatayspor’un çekilmesi sebebiyle Galatasaray 3 puan kazanacak.) Fenerbahçe kalan maçlar Fenerbahçe - Antalyaspor Galatasaray - Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK (Gaziantep’in ligden çekilmesi sebebiyle Fenerbahçe 3 puan kazanacak.) Beşiktaş kalan maçlar Kasımpaşa - Beşiktaş Beşiktaş - Konyaspor