2023 Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları

2022-2023 Spor Toto Süper Lig'de sona doğru yaklaştıkça şampiyonluk heyecanı giderek artıyor. Takımlar son haftalarda kıyasıya mücadele edecek.
Süper Lig’de bu sezon birinci sırada 79 puanla Galatasaray yer alıyor. Sarı-kırmızılılar çıktığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Ligde 2. sırada ise 74 puanla Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertliler çıktığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Maç fazlalığı olan Beşiktaş ise 74 puanla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar 34 maçta 22 galibiyet 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Ligin bitmesine 3 hafta kala futbolseverler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırıyor. İşte merak edilenler...
Galatasaray kalan maçlar
Ankaragücü - Galatasaray
Galatasaray - Fenerbahçe
Hatayspor - Galatasaray ( Hatayspor’un çekilmesi sebebiyle Galatasaray 3 puan kazanacak.)
Fenerbahçe kalan maçlar
Fenerbahçe - Antalyaspor
Galatasaray - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK (Gaziantep’in ligden çekilmesi sebebiyle Fenerbahçe 3 puan kazanacak.)
Beşiktaş kalan maçlar
Kasımpaşa - Beşiktaş
Beşiktaş - Konyaspor