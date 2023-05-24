2023 Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları

2022-2023 Spor Toto Süper Lig'de sona doğru yaklaştıkça şampiyonluk heyecanı giderek artıyor. Takımlar son haftalarda kıyasıya mücadele edecek.

Süper Lig’de bu sezon birinci sırada 79 puanla Galatasaray yer alıyor. Sarı-kırmızılılar çıktığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Ligde 2. sırada ise 74 puanla yer alıyor. Sarı-lacivertliler çıktığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Maç fazlalığı olan ise 74 puanla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar 34 maçta 22 galibiyet 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Ligin bitmesine 3 hafta kala futbolseverler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Galatasaray kalan maçlar

Ankaragücü - Galatasaray

Galatasaray - Fenerbahçe

Hatayspor - Galatasaray ( Hatayspor’un çekilmesi sebebiyle Galatasaray 3 puan kazanacak.)

Fenerbahçe kalan maçlar

Fenerbahçe - Antalyaspor

Galatasaray - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK (Gaziantep’in ligden çekilmesi sebebiyle Fenerbahçe 3 puan kazanacak.)

Beşiktaş kalan maçlar

Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş - Konyaspor