2023 TOKİ açık artırma nerede, saat kaçta? 43 ilde konut ve işyeri satılıyor TOKİ tarafından düzenlenen açık artırma ile gerçekleşecek satışlarda alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile konut ve iş yeri sahibi oluyor. Peki, TOKİ açık artırma nerede, hangi illerde, saat kaçta?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma ile konut ve iş yeri satışı yapıyor.

Üç gün peş peşe düzenlenecek olan açık artırmalara online olarak da katılma şansı bulunuyor.

TOKİ tarafından açık artırma ile yapılacak satışlar 43 ilde 216 konut ile 17 ilde 393 iş yeri için olacak.

Açık arttırmaya katılmak isteyenler nerede ve saat kaçta olduğunu araştırıyor.

Peki, TOKİ açık arttırma ne zaman? TOKİ açık arttırmaya nasıl katılabilirim? İşte, TOKİ açık artırma ile satışın detayları...

TOKİ açık arttırma tarihi 2023

(TOKİ) tarafından 43 ilde 216 konut ile 17 ilde 393 iş yeri açık artırma satışları 11-12-13 Ekim tarihlerinde olacak.

Saat ve konum

Açık artırma konutlar için 11 Ekim Çarşamba, iş yerleri için 12 Ekim Perşembe ve Samsun Toybelen’deki iş yerleri için de 13 Ekim Cuma günü saat 10:30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel’de olacak.

Ödeme

Satış için başvuru ve teminat ödemeleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ bankalarının tüm şubelerinden gerçekleştirilebilecek.

TOKi açık arttırma konut illeri 2023

Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

TOKİ açık arttırma iş yeri illeri 2023

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon.