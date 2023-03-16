2023 TOKİ para iadesi nasıl alınır? 500 TL TOKİ para iadesi ne zaman ve nereden hesaplara yatacak? TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinde son hızla çalışmalara devam edilirken, bazı illerde ve ilçelerde ev ve iş yeri kura çekimi tamamlandı. Ancak çekilişi kazanamayan ve listelerde ismi yer almayan kişiler TOKİ para iadesini nasıl alacağını sorguluyor. İşte iade alma yöntemi...

81 ilde gerçekleştirilen ve TOKİ tarafından yürütülen İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura çekimi sürüyor. Vatandaşlar daha önce 500 TL ödeyerek TOKİ çekilişlerine katılmıştı. Ancak çekilişlerde hak sahibi olamayan kişilerin para iadesini nasıl geri alacağı merak edilmeye başlandı. İşte TOKİ para iadesi hakkında merak edilenler...

TOKİ para iadesi nasıl alınır?

Ülke genelinde yapılan projede sıra İstanbul’a gelmiş durumda. Diğer illerin ardından İstanbul’da gerçekleştirilecek 50 bin konut çekilişleri 16 Mart 2023 tarihinden itibaren başlamış olacak.

Ancak TOKİ çekilişlerine katılmak için 500 TL ücret yatırılması gerektiği biliniyor. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayan kişiler para iadelerini almak için sorgulama yapmaya başladı.

Yapılan kuralarda hak sahibi olamayan kişilerin ödediği başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilebilmekte. Ayrıca başvurusu iptal edilenler de kuranın bitmesini beklemeden başvuru bedelini geri alabilmekte.

Hak sahibi olunmaması durumunda başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade ediliyor. Kurada hak sahibi olamayan kişiler TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuruyu gerçekleştirdikleri bankanın yetkili şubeleri üzerinden ya da ATM'lerinden geri alabilecekler.