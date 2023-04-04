2023 TOKİ sözleşmeleri ne zaman? İşte imza tarihi ve şartları TOKİ kuralarında asil hak sahibi olanlar, sözleşme imza tarihini dört gözle bekliyor. Peki, TOKİ imzaları ne zaman atılacak? TOKİ sözleşmesi ne zaman yapılacak? TOKİ sözleşme şartları neler? İşte detaylar...

Ev sahibi olmak isteyenlerin dört gözle beklediği TOKİ, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere konutlar hak sahipleri ile buluşturuluyor.

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara 5 milyondan fazla kişi başvurdu.

Sosyal konut başvuruların tamamlanmasıyla birlikte kura çekimleri de başladı. İlk kuralar 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan illerinde çekildi. Son olarak ise İstanbul kurası devam ediyor.

TOKİ kuraları çekildikçe asil hak sahipleri de açıklanıyor. TOKİ evi kazanan adaylar sözleşme imzalama tarihlerini sorguluyor.

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal ediliyor.

Peki TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanacak? TOKİ sözleşme şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

TOKİ sözleşme ne zaman?

TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temeli atılacak. Akabinde ise sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

TOKİ sözleşme imzalama şartları 2023

TOKİ başvurusunda istenen şartlara ait belgeler sözleşme anında da istenecek. 1 yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğine ait belge,

Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyi sözleşme zamanında getirmelidir,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler kura çekimi sonucunda ev almaya kazanan kişiler tarafına bilgilendirme yapılacaktır.