2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınavı online mı? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte uzman öğretmenlik sınavının yapılacağı tarih..

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında, uzman öğretmenlik sınavı tarihi ve sınavın nasıl yapılacağı belli oldu.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girecek olan adaylar sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek için uzman öğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

2023 uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar konu hakkında aramalarına hız verdi.

Uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala sınav hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman Öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2023 Pazar günü yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak ve online olarak yapılacak sınav saat 13.00'da sona erecek.

Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak..