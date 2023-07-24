2023 Venüs Retrosu tarihleri: Venüs Retrosu başladı mı, ne zaman bitecek? Astroloji ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Venüs Retrosu için beklenen an geldi. Peki, Venüs Retrosu başladı mı? Ne zaman bitecek? Etkileri neler? İşte merak edilenler...

Astroloji dünyasında "retro" zamanı... 2023 yılının en önemli astrolojik olayları arasında yer alan "Venüs Retrosu" geldi çattı. Bu sene Aslan burcunda gerçekleşecek olan Venüs Retrosu için hem tarih aralığı hem de etkileri merak ediliyor. Aşk, sağlık ve para konularını etkileyen retroya dair bilgiler astroloji meraklılarının gündeminde yer alıyor. Peki, Venüs Retrosu başladı mı? Ne zaman bitecek? Neleri etkileyecek? İşte bilgiler... 2023 Venüs Retrosu tarihleri: 2023 yılının Venüs Retrosu 23 Temmuz Pazar günü başladı. Retro, 4 Eylül'e kadar sürecek. Etkileri Retro, geri dönüşleri temsil eder. Bu dönemde, romantik ilişkilerde veya aşk hayatında geri dönüşler, eski flörtlerin yeniden gündeme gelmesi veya geçmişteki duygusal konuların yeniden ele alınması mümkündür. Aynı şekilde, maddi konularda da eski finansal fırsatlar veya harcama alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekebilir.