2023 Vergi affı hangi borçlar için uygulanacak? Torba yasada Bağkur affı da olacak mı? Bağkur affı hakkındaki son durum pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Vergi affı kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla beraber af da yürürlüğe girmiş oldu, böylece başvurular başladı. Peki 2023 vergi affı hangi borçlar için uygulanacak? İşte merak edilenler...

Vergi Affı Kanunu hakkındaki son durum merak ediliyor. Söz konusu kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Kanun içerisinde Genel Sağlık Sigortası, Sosyal güvenlik destek primi borçları, işsizlik sigortası prim borçları, topluluk sigortası prim borçları da bulunuyor. Vergi affında son durum nedir? Söz konusu borçlar 12,18,24,36 ve 48 ay taksitler şeklinde ödenebilecek. Borç yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyenler 31 Mayıs 2023 tarihine dek başvuruda bulunabilecek. Ayrıca ödemelerini peşin yapmak isteyenler için prim aslının ve tamamının ödenmesi halinde geriye kalan Yİ-ÜFE tutarının %90 kadarı silinmiş olacak. Bunun yanı sıra Bağkur affı, vergi affı paketinde yer almamakta. Vergi affı paketinde yer alanlar ise sigorta prim borçları, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası borçları, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları, Sosyal güvenlik destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, iş kazası veya meslek hastalığından doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar oluyor. AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yaptığı açıklamada "Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' ifadelerini kullanmıştı.