2023 Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman ve nerede yapılacak? 2023 Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman ve nerede yapılacak? İşte detaylar..

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen, 2023 Voleybol Miletler Ligi’nde finale az bir zaman kaldı. 30 Mayıs 2023 tarihinde Antalya’da başlayan turnuva voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol takımımızında çeyrek finale kaldığı turnuva hakkında aramalar hız kazandı. Filenin Sultanları, Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde lig etabını üçüncü sırada bitirdi. Milli takımımızın çeyrek finaldeki rakibi lig etabını altıncı sırada tamamlayan ülke olacak. Peki, 2023 Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman ve nerede yapılacak? İşte merak edilenler. 2023 Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin final maçı, 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak. Final maçı ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentindeki College Park Center'da oynanacak.