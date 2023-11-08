2023 WhatsApp durum sözleri! Anlamlı WhatsApp sözleri! 2023'te en çok kullanılan WhatsApp durum sözleri..

WhatsApp durumunda paylaşmak için anlamlı sözler arayanlar arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor.
WhatsApp'ın durum kısmında anlamlı ve özlü sözler paylaşmak isteyenler çeşitli aramalar yaparak birbirinden anlamlı sözleri durumlarında paylaşıyor.
Bizde en anlamlı ve özlü WhatsApp durum sözlerini derleyerek sizler ile paylaşıyoruz.
İşte, WhatsApp durumunuzda paylaşacağınız birbirinden özlü durum sözleri..
- Şeytanlık yapmasını bilen taşlanınca şikayet etmeyecek.
- Herkes hakettiği yolda kendi kalitesine denk insanlarla yan yana.
- Kötüyle baş ederiz de, şüpheyle asla..
- Kanında kahpelik olanın, nasibinde mertlik olmaz.
- Ödeşmeden bitmez ömür merak etmeyin.
- Hayat bir ticarettir kim kimi satarsa..
- Aşka düşeni Allah kurtarsın, bize düşeni biz hallederiz.
- Mahşere kalmış bir davam yok, kalan razı giden Allah'a emanet.
- Para gibi seviliyorusun ama harcanıyorsun.
- Merak eden varsa hala süperiz.
- Rolleriniz çok kaliteli ama karakteriniz yerlerde.
- Özene özene fotokopim oldunuz.
- Uzaktan iyi insanlarsınız uzak durun.
- Hissettiğim yerden incittiler, güvenim sızladı.
- Senin vazgeçisin tercihti benimki mecburiyet.
- Kendini hep doğru görmenin yanlışındasın.
- Yarım kalmış insanlar yarınlara inanmazlar.
- Hiç hesapta yoktun ondan böyle dağılışın.