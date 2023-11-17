2023 yılının en çok kullanılan şifreleri belli oldu! Şifreleri gören şaşkınlığını gizleyemiyor 2023 yılında en çok kullanılan şifreler belli oldu. İşte bu yıl Türkiye'de en çok tercih edilen şifreler..

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Türkiye'de 2023 yılında en çok kullanılan şifreler açıklandı. İnternette en çok kullanılan şifreler görenleri şaşırttı.

İnternette her yerde ihtiyaç duyduğumuz şifreler birçok kişi tarafından pek önemsenmiyor ve tahmin edilmesi çok kolay olabiliyor.

Hackerların bu tür şifreleri kırması çok kolay oluyor. Bu yüzden kimileri çok zor şifreler kullanmayı tercih ederken kimileri ise en kolay ve akılda kalıcı şifreler kullanmayı tercih ediyor.

Peki 2023 yılında en çok tercih edilen ve kullanılan şifreler hangileri oldu? İşte 2023 yılının en çok kullanılan şifreleri..

İşte 2023'de en çok kullanılan şifreler

1 - 123456

2 - 123456789

3 - admin

4 - 12345

5 - 12345678

6 - 123123

7 - 123321

8 - turktelekom

9 - asd123

10 - superonline