2023 YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte üniversite sınavı başvuruları için son tarih! 2023 YKS başvuruları 8 Mart itibarıyla başladı. Üniversite sınavına hazırlanan binlerce aday başvuru tarihlerini kaçırmamak için başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki 2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte üniversite sınavı için son başvuru tarihi!

Üniversite okumak isteyen ve hazırlanan öğrencilerin gündeminde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yer alıyor. Seçim tarihleri sebebiyle YKS’nin ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken ÖSYM, üniversite sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Adaylar başvurular için kollarını sıvadı. Geçtiğimiz ay deprem felaketi sebebiyle ertelenen başvuru süreci, 8 Mart tarihinde başladı. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar başvuruların ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki 2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvuruları son gün ne zaman? İşte üniversite sınavı son başvuru tarihi… YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS sınav başvuruları 8 Mart 2023 tarihi itibarıyla başlamıştı. Adaylar 23 Mart 2023 saat 23:59’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir. ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN YKS başvuru ücreti ne kadar? Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.