2023 YKS görevli ücretleri : YKS gözetmen ve salon başkanı ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak? Milyonlarca aday, iyi bir üniversiteye yerleşmek için okul sıralarında ter döküyor. Sınavda gözetmen ve salon başkanı olarak görev alanlar YKS görevli ücretlerinin miktarını ve ne zaman yatacağını araştırıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Adaylar şu anda iyi bir başarı elde etmek için ter döküyor.

Üç oturumda gerçekleşecek olan YKS’nin ilk oturumu bugün gerçekleşiyor. AYT ve YDT sınavları ise yarın yapılacak.

YKS sınavında gözetmen ve salon başkanı olarak görev alacak kişilerin gündeminde görevli ücretleri ve ne zaman yatırılacağı yer alıyor.

Arama motorlarında "YKS gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL? YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak?” sorularına yanıt aranıyor.

2023 YKS görevli ücretleri

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak?

YKS görev olan gözetmen ve salon başkanı ücretlerinin ne zaman yatacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.