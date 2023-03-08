2023 YKS sınavında baraj puanı var mı? YKS sınavında baraj olacak mı, baraj kalktı mı? YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından YKS'de baraj olup olmayacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından 2023 yılı YKS tarihi 17-18 Haziran olarak ilan edilmişti. Peki 2023 YKS sınavında baraj puanı var mı?

İlgiyle takip edilen üniversite sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından YKS sınav tarihi ve başvuru tarihi 8 Mart 2023 olarak ilan edildi. Ayrıca milyonlarca adayın gireceği sınav başvurularının açılmasıyla beraber "Sınavda baraj olacak mı?" sorusu sorgulanmaya başlandı.

YKS 2023 sınavında baraj olacak mı?

Yükseköğretim Kurulu 2022 senesinde üniversite sınavlarındaki barajları kaldırmıştı. YÖK tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı ve "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.” denildi.

Bunun yanı sıra TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 ya da daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği belirtildi ve açıklamada "TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

8 Mart itibariyle başvurular başlarken, bu sene de yeni bir açıklama yapılmadığı için uygulamanın süreceği ve baraj puanı uygulanmayacağı biliniyor.