2023 Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak? Temmuz'da mı, Ağustos'ta mı? Yüzde 34 ara zam gelmesiyle birlikte yeni asgari ücretin hangi maaşta geçerli olacağı merak konusu oldu. Asgari ücretli işçiler, "zamlı maaşlar ne zaman ödenecek" sorusuna yanıt arıyor.

2023 yılında geçerli olacak olan asgari ücret, 8 bin 500 lira olarak belirlendi. 3 milyondan fazla asgari ücretli çalışan yeni yılın ilk 6 ayında yüzde 54 oranında zamla maaş aldı. Enflasyon ve fiyat pahalılığı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ikinci zam için masaya oturuldu. Ara zam kararı bugün sonuçlandı; Yüzde 34 asgari ücret artışı açıklandı. Maaş günü yaklaşanlar zamlı asgari ücret alıp almayacaklarını merak ediyor. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 2023 asgari ücret hangi ay ödenecek? Zamlı asgari maaşlar ne zaman yatacak? İşte maaş tarihi... Asgari ücret ara zammı 2023 Asgari Ücret brüt 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşçiler, 1 aylık çalışmalarının sonunda maaş alıyorlar. Buna göre zamlı asgari ücreti temmuz ayında hak edecekler ve hakedişleri ağustos ayında maaşa yansıyacak.