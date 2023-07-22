2023/24 İlkokul kayıtları başladı mı? 1. sınıflar ne zaman açılacak? Okula başlama yaşı gelen çocukların velileri kayıt tarihlerini araştırıyor. İlkokul kayıtları başladı mı, 1. sınıflar ne zaman açılacak gibi sorular merak ediliyor. İşte MEB eğitim takvimi...

Yaz tatili devam ederken bir yandan da ilk kez okula gidecek miniklerin telaşı başlıyor. Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri okulların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bu kapsamda İlkokullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleri hakkında velileri bilgilendirdi. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman? 1. sınıflar ne zaman okula gidecek? İşte ayrıntılar... İlkokul kayıtları başladı mı? İlkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor. Kayıt için gerekli evraklar 1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız 3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak) 4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı