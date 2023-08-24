2023/24 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mi? MEB takvimi! Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere seminer düzenlenecek. Katılacak olan öğretmenler, detay bilgileri sorguluyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? Kaç gün sürecek? İşte MEB 2023-2024 seminer takvimi!

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Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini duyurdu.

Okulların açılış tarihlerinin belli olmasıyla birlikte öğretmenlerin seminer tarihleri de gündeme geldi.

Öğretmen seminerleri veya bilinen diğer bir adıyla mesleki çalışmalar öğretmenlerin kişisel gelişimlerini desteklemek, yenilenen konu ve müfredat hakkında öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla yapılıyor.

Bu seneki seminer tarihleri ise merak ediliyor.

Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? MEB 2023-2024 seminer takvimi...

Öğretmen seminerleri ne zaman?

Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.