2023/24 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mi? MEB takvimi!

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Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini duyurdu.
Okulların açılış tarihlerinin belli olmasıyla birlikte öğretmenlerin seminer tarihleri de gündeme geldi.
Öğretmen seminerleri veya bilinen diğer bir adıyla mesleki çalışmalar öğretmenlerin kişisel gelişimlerini desteklemek, yenilenen konu ve müfredat hakkında öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla yapılıyor.
Bu seneki seminer tarihleri ise merak ediliyor.
Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? MEB 2023-2024 seminer takvimi...
Öğretmen seminerleri ne zaman?
Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.