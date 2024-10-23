2024 Anlamlı Whatsapp sözleri! En etkili Whatsapp durum sözleri

Hüseyin Topuz

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Gündelik hayatta en sık kullandığımız uygulamalardan olan Whatsapp her yaş grubundan kişi tarafından kullanılıyor.

Bilindiği üzere WhatsApp’ta Instagram'ın hikaye moduna benzeyen durum paylaşma özelliği bulunuyor.

Whatsapp kullanıcıları bu durum özelliğini kullanarak buradan çeşitli paylaşımlar yapabiliyor.

WhatsApp durumunda kısa ve özlü sözler paylaşmak isteyenler arama motorlarında sık sık anlamlı Whatsapp durum sözleri şeklinde aramalar gerçekleştiriyor.

Bizlerde sizin için en etkili ve anlamlı Whatsapp durum sözlerini derledik. İşte Whatsapp durumunuzda kullanabileceğiniz bazı anlamlı sözler..

- İkinci şans kaybedenler içindir.

- Sahip olduğun her şey için minnettar ol, çünkü yarın başına ne geleceğini asla bilemezsin.

- Güzel çiçek açardık da yanlış toprağa gömüldük.

- Bilgisayarımda hiç dinlemediğim şarkı gibisin, silmeye de kıyamıyorum.

- Sevmek elbette güzel. Seni sevmek yanlıştı.

- Gemi limanda güvendedir, fakat gemi bunun için yapılmamıştır.

- Sadece söylediklerinizden değil, anladıklarınızdan da sorumlusunuz.

- Bir hayal uğruna bir hayat bitirdik.

- Verme beni ellere, görür dayanamazsın.

- Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.

- Bazı şeyler okunsun diye değil, dokunsun diye yazılır..

- Saygı koparsa sevgi tutunamaz.

- Gösteriş ispattır, sadelik izah.

- Hata yapmıyorsan, gerçekten denemediğin içindir.

- Kusur arıyorsan tüm aynalar senin.

- Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.

- Senin gibi gitsem benim gibi beklemezsin.

- Herkesin yükü yüreği kadar.

- Kararsız kalırsam kuralsız oynarım.

- İhmal edilen herşey ölür.

- Bitti o şiir başka mısra gerekmez.

- Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı…

- Ben vaktinde gelmeyen herşeyden vazgeçtim.

- Bir öleni geri getiremezsin bir de kaybolan güveni.

- Dökmeye niyetim yok içimi.. Zor sığdırdım zaten..

- Boğulduğum denize zaafım bitmiyor.

- Keşke bazı insanlar için 'imalat hatası var, geri topluyoruz' deseler…