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2024 bursluluk sınavı tarihi belli oldu! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2024 bursluluk sınavı tarihi belli oldu! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2024 yılında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte sınavın yapılacağı o tarih..

ensonhaber.com Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak düzenlenen bursluluk sınavı gündem oldu. 2024 yılında yapılacak olan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının (İOKBS) tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Bursluluk sınavına girmek için bekleyen öğrenciler internette sınavla ilgili aramalar yapmaya başladı. Bilindiği üzere bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile İOKBS bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. Peki 2024 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı.. 2024 bursluluk sınavı ne zaman? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye saati ile 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.