2024 Hac kayıtları ne zaman? Ön kayıtlar hangi tarihte yapılacak? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların başlayacağı tarih belli oldu. İşte hac kayıtlarının başlayacağı o tarih..

ensonhaber.com 2024 yılında hacca gitmek isteyen binlerce vatandaş hac kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Hac kayıtlarının başlamasını bekleyen vatandaşlar kutsal topraklara giderek hac ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Konu hakkında internette aramalarına hız veren vatandaşlar "2024 Hac kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kayıtların başlayacağı tarihi açıkladı. 2024 Hac kayıtları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı Hac kayıtlarının 13 Eylül Çarşamba günü başlayacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlar 13 Eylül’de başlıyor. Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir."

Salih Demirgan

Seo Editor

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