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2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 Hac kura takvimi belli oldu mu?

2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 Hac kura takvimi belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kuralarının hangi tarihte yapılacağını açıkladı. İşte 2024 hac kuralarının çekileceği o tarih..

ensonhaber.com Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt işlemlerini geçtiğimiz haftalarda tamamladı. 2024 yılında hacca gitmek isteyen binlerce vatandaş hac kuralarının ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Kura çekimini büyük bir heyevan ile bekleyen vatandaşlar kutsal topraklara giderek hac ibadetlerini gerçekleştirmek için gün sayıyor. Konu hakkında internette aramalarına hız veren hacı adayları "2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek?" ve "2024 Hac kura takvimi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 2024 Hac kura çekilişi ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih.. 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2024 Hac kuralarının ne zaman çekileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ali Erbaş "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz İnşallah. Yüce Rabbimiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verdi.