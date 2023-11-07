2024 Hac Ücreti: Kişi baş hac parası ne kadar, kaç TL? 2,3,4 kişilik oda ücretleri Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 2024 yılı fiyatlarını merak ediyor. Hac ücretlerinde yeni rakam araştırılıyor. Peki, hac parası ne kadar? İşte kişi başına düşen hac ücreti.

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İslam dinini beş temel şartlarından birisi de hacca gitmektir.

Müminlerin en derin yolculuğu olan hac, her yıl kura ile çıkmaktadır. Hac kurası kazananlar, belirlenen ücreti ödemek durumundadır.

Hac parasını biriktirenler, her yıl yenilenen ücreti takip etmektedir.

Hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali para birimi üzerinden, 2, 3 ve 4 kişilik odalar için bir rakam belirlenmektedir.

Diyanet İşler Başkanlığı 2 Kasım 2023 tarihinde hac kura sonuçlarını açıkladı. 6-24 Kasım tarihleri arasında da hac kesin kayıtları gerçekleştiriliyor.

2024 yılı hac tarihleri netleşirken, ücret konusu da merak edildi.

Peki, 2024 Hac fiyatları ne kadar? 1 kişilik hac parası ne kadar oldu? İşte Diyanet Hac ücretleri 2024!

Hac gidiş dönüş tarihleri 2024

Gidişler: 9 Mayıs-12 Haziran ((1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445) tarihleri arasında.

Dönüşler: 22 Haziran-17 Temmuz (15 Zilhicce 1445 - 1O Muharrem 1446) tarihleri arasında olacak.

1 kişilik hac ücreti ne kadar 2024?

Diyanet tarafından paylaşılan Hac bültenine göre konaklama fiyatları belli oldu.

2024 yılında normal konaklama ve ücretleri şöyle olacak:

4 Kişilik Oda: 24.500 SAR (185.731 TL)

3 Kişilik Oda: 26.500 SAR (200.893 TL)

2 Kişilik Oda: 28.500 SAR (216.055 TL)

0-2 Yaş Arası Bebek (0-24 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 7.200 SAR (54.582 TL)

3-7 Yaş Arası Çocuk (25-72 A): 2-3-4 Kişilik Oda 14.000 SAR (106.132 TL)

7-12 Yaş Arası Çocuk (73-144 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 15.350 SAR (116.366 TL)