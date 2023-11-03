2024 IMEI kayıt ücretine dev zam! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, ekim ayında aylık bazda enflasyon yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 arttı.
Ayrıca, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak belirlendi.
Bu veriler doğrultusunda, 2024 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, konuya dair önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerinde artış olacağını belirtti.
İşte 2024 yılı IMEI kayıt ücreti...
Telefon kayıt ücreti ne kadar olacak?
2024 yılında yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti 31.692 TL'ye çıkacak. Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: