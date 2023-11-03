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2024 IMEI kayıt ücretine dev zam! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı

2024 IMEI kayıt ücretine dev zam! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla yeni yılda vergi, harç ve ceza gibi işlemlere gelecek olan zam oranı belli oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yurt dışından getirilen telefonların zamlı kayıt ücretlerini açıkladı.