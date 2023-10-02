2024 KANDİL TARİHLERİ: Regaip kandili ne zaman? 2024 yılı dini günler takvimi.. 2024 yılındaki kandil tarihleri ve Regaip Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2024 kandil tarihleri..

ensonhaber.com 2024 yılı kandil tarihleri son günlerde sıklıkla araştırılmaya başladı. Vatandaşlar 2024 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı dini günler takvimi belli olduktan sonra en çok merak edilen konuların başında kandil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği yer aldı. Peki 2024'ün ilk kandili olan Regaip Kandili hangi tarihte idrak edilecek ve 2024 kandil tarihleri neler? İşte 2024 kandil tarihleri.. Regaip Kandili ne zaman? Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak edilecek. 2024 kandil tarihleri Regaip kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe Mirac kandili : 6 Şubat 2024 Salı Berat kandili : 24 Şubat 2023 Cumartesi Kadir gecesi : 5 Nisan 2024 Cuma Mevlid kandili : 14 Eylül 2024 Cumartesi