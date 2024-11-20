2024 MEBİM öğretmene teşekkür mesajı nedir, neresi aranır, nasıl gönderilir?

Yağmur Dinç

24 Kasım Öğretmenler Günü, öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Öğretmenlerine hediye vermek isteyenler, çeşitli alternatifleri araştırıyor.

MEBİM öğretmene teşekkür mesajı da en sık araştırılan konular arasında.

Öğretmenlerine olan sevgilerini ve minnetlerini iletmek isteyenler, MEBİM’e yoğun ilgi gösteriyor.

Peki, MEBİM öğretmenlere teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Veliden öğretmene teşekkür mesajı nasıl oluşturulur? Öğretmene teşekkür için neresi aranır? İşte yapmanız gerekenler...

MEBİM ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR KAYDI 2024

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle çocuğunuzun öğretmenine teşekkür etmek veya memnuniyetinizi dile getirmek için MEB iletişim merkezini 444 0 632 arayıp teşekkür kaydı oluşturabiliyorsunuz. Oluşturulan başvurular öğretmenlerimize yazılı olarak iletiliyor.

Türkiye'den 444 0 632, yurt dışından ise +90 444 0 632 numaralı hattı arayarak iletişim merkezine ulaşabilirsiniz.