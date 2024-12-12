2024 Noel tarihi: Bu sene Christmas (Noel) ne zaman, ayın kaçında? Noel tatili kaç gün?

Yağmur Dinç

"Christmas" kelimesi, "Christ" (Mesih) ve "mass" (kutlama) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Noel ise, Türkçeye Fransızca'dan geçmiş bir kelimedir (Fransızca'da "Noël" olarak kullanılır) ve yine aynı İsa'nın doğumu ile ilgili kutlamayı ifade eder.

Yani, her iki terim de aynı dini ve kültürel bayramı tanımlar, sadece kullanılan diller farklıdır.

Günümüzde Noel veya Christmas, Hristiyanlar için dini bir anlam taşırken, pek çok kültürde dini içeriğin yanı sıra ailevi, ticari ve toplumsal bir kutlama olarak da yapılmaktadır.

Yılbaşı ile farklı olan bu kutlamalar, 2024 yılı için merak konusu oldu.

Noel ne zaman kutlanacak? Christmas 2024 ne zaman? Noel tatili kaç gün? gibi sorular gündemde yer aldı.

İşte 2024 Noel tarihi ve tatili...

CHRISTMAS (NOEL) 2024 NE ZAMAN

Noel yani Christmas kutlaması, her yıl 25 Aralık tarihinde yapılır. Bu tarihte, Hristiyanlar İsa Mesih'in doğumunu kutlarlar.

25 Aralık tarihi, Roma İmparatoru Aurelianus'un güneşin doğuşunu kutlamak için belirlediği tarihlerle örtüşen bir dönemde, Hristiyanlar tarafından İsa'nın doğum günü olarak kabul edilmiştir.

NOEL TATİLİ KAÇ GÜN

Noel Tatili süresi, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve kişinin iş veya okul durumuna göre değişebilir.

Genel olarak Noel tatili 25 Aralık’ta başlar ve 1 Ocak’ta sona erer.

Okullar ve bazı iş yerleri tatil süresini bir hafta veya 10 güne kadar uzatabilir.