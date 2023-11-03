2024 Pasaport ücretleri ne kadar? 10 yıllık pasaport harç ve defter bedeli Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte pasaport harç ve defter bedellerine gelen zamlar da netleşti. Peki, 2024 pasaport ücretleri ne kadar? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve üzeri pasaport harcı ne kadar? İşte yeni fiyatlar...

ensonhaber.com

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan pek çok had veya tutar da yeniden değerleme oranından etkilenmektedir.

Yeniden değerleme oranı adli ve idari para cezalarını etkilediği gibi vergi tutarlarını da etkileyen bir zam oranını ifade eder.

2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor.

Açıklanan yüzdeye göre birçok harç ve bedelde artış yaşanacak. Bu kapsamda "pasaport ücretleri" merak konusu oldu.

Pasaport süresi biten ve yenileyecek olan vatandaşlar, pasaport harç ücretlerine de zam geldi mi, ne kadar oldu araştırılıyor.

6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport harç ve defter bedelleri haberimizde...

2024 Pasaport harçları

▪ 6 aya kadar 1639 liraya

▪ 1 yıl için 2 bin 396 liraya

▪ 2 yıl için 3 bin 912 liraya

▪ 3 yıl için 4 bin 845 liraya

▪ 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.