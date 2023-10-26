2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de! İşte detaylar Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 26 Ekim 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete kararları!

ensonhaber.com

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 26 Ekim Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 26 Ekim 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz IV-Deniz Üstü Rüzgar Enerjisini Destekleme Projesine İlişkin Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7740)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7741)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri