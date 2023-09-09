2024 Yılı Dini Takvim Açıklandı: İşte Üç Aylar, Ramazan ve Kandil Tarihleri İslam aleminin dört gözle beklediği üç aylar takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Üç aylar, Ramazan ve kandil günlerini içinde barındırıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 üç aylar takvimi...

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Yılın son zamanlarına girilmesiyle, dini takvim de merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, önümüzdeki yılın dini günlerini açıkladı.

Bu kapsamda, "Üç aylar ne zaman 2024", "Ramazan ne zaman başlayacak", "Üç Aylar başlangıcı", "2024 Kandil günleri" gibi başlıklar yanıt buldu.

Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

Peki, 2024 Üç Aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman? İşte 2024 dini günler takvimi...

Üç Aylar tarihi 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre; Üç aylar, 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Ramazan ne zaman 2024?

Ramazan ayı, 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Dini günler takvimi 2024

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili