2024 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte 2024 IMEI kayıt ücreti... Aralık ayının gelmesiyle birlikte 2024 yılında IMEI kayıt ücretlerinin ne kadar olacağı hakkında aramalar hız kazandı. İşte 2024 yılı IMEI kayıt ücreti...

ensonhaber.com

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin 2024 yılında ne kadar olacağı belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası yurtdışından getirilen telefonlardan alınacak IMEI ücretinin ne kadar olacağı son günlerde sık sık araştırılıyor.

Birçok vatandaş tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde yurtdışından getirilen telefonlar belli bir ücret karşılığında kayıt edilebiliyor.

İşte bu ücretin 2024 yılında ne kadar olacağı belli oldu. IMEI kayıt ücretinde büyük bir zam bekleniyor.

Peki, 2024 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

2024 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Şu an 20 bin lira olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2024 itibariyle 31 bin 692 liraya yükselecek.