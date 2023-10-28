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2024 yılında üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıç tarihi..

2024 yılında üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıç tarihi.. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor.. İşte, 2024 yılında üç ayların başlayacağı o tarih..

ensonhaber.com 2023 yılının sonuna yaklaşırken üç ayların başlayacağı tarih gündeme geldi. Üç ayların başlayacağı tarih merak uyandırdı. Vatandaşlar 2024 yılında üç ayların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için aramalar yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2024 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, 2024 yılında üç aylar hangi tarihte başlayacak. İşte üç ayların başlayacağı tarih.. Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2024 yılında üç aylar başlangıcı olan Recep'in ilk günü 12 Ocak 2024 Cuma tarihine denk geliyor. Şaban ayı 11 Şubat 2024 Pazar, Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde başlayacak.