2024/2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya kaç takım gidecek? Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasını 12. sırada tamamladı. Peki bu sıralamaya göre önümüzdeki sezon Süper Lig’den kaç takım Avrupa kupalarında mücadele edecek? İşte detaylar..

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final maçları dün akşam tamamlandı. Basel'in UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya elenmesinin ardından İsviçre'nin Türkiye'yi geçme şansı kalmadı ve böylelikle Türkiye, 2023 UEFA ülkeler sıralamasında sezonu 12. sırada tamamlamayı garantiledi. UEFA ülkeler sıralamasına göre Türkiye'nin önümüzdeki sezon Avrupa'ya göndereceği takım sayısıda belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği sıralamaya göre 2024-2025 sezonunda ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takım sayısı ve temsil edeceği kulvarlar netleşti. Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım Süper Lig şampiyonu olan takım Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ile sezona başlayacak. Süper Lig'de ikinci olan takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa kupalarında boy gösterecek. Lig üçüncüsü takım Avrupa Ligi 2. Eleme Turu, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan sezona başlayacak. Türkiye Kupasını kazanan takım Avrupa Ligi Play-Off Turu ile Avrupa'da sezonu açacak.