2024'ün rengi açıklandı! Şefkati temsil ediyor Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, herkesin merakla beklediği 2024 yılı rengini açıkladı.

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Modadan tekstile birçok sektöre yön veren Pantone 2024 rengi merak konusu oldu.

Gelecek yılın rengi PANTONE 13-1023 Peach Fuzz olarak açıklandı.

Nezaket ve şefkati temsil eden "Şeftali Tüyü" tonu, şimdiden büyük bir ilgi gördü.

Şeftali tüyü rengi

Pembe ve turuncu kombinasyonu ile oluşturulan renk, dokunsal duygusallığı yansıtıyor.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman'a göre Şeftali Tüyü, içinde yaşadığımız döneme uygun bir renk ve zorlu zamanların ortasında hissedilen temel insani ihtiyaç ve arzuların bir yansıması.