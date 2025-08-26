2025-2026 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı Üniversite sonuçlarının açıklanması akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen maddi eğitim desteği gündeme geldi. Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, burs başvurularını araştırıyor. Peki 2025-26 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL olacak? İşte başvuru bilgileri...