2025-2026 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı

YKS 2025 tercih sonuçları açıklandı ve adaylar hangi üniversiteye gideceğini öğrendi.
Hemen akabinde ise burs araştırmaları başladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatlarında katkı sağlamayı amacıyla burs başvurusu alıyor.
İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrenciler, ‘burs.vgm.gov.tr’ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Binlerce öğrenci “VGM burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, VGM burs ücreti kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.
2025-2026 dönemine ilişkin detaylar kurumun resmi internet sayfası üzerinden duyuruluyor.
Peki; VGM burs başvurusu başladı mı? İşte bilgiler...
VGM BURS BAŞVURUSU 2025-2026
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için burs başvuru takvimi paylaşılmadı.
Başvuru sonuçları geçen sene ortaöğrenimde 4 Kasım'da, yükseköğrenimde de 18 Kasım'da ilan edilmişti.
Bu yılki başvuruların en geç kasım ayında alınması bekleniyor.
VGM BURS ÜCRETİ 2025
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla; ortaöğrenim bursu aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim bursu 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 3000,00 TL'dir.