2025 faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı: Nereden ve nasıl başvurulur? Şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl başlattığı 150 bin TL evlilik kredisi desteğini artırdı.

Önümüzdeki 6 ay içinde evlenecek olan genç çiftler, faizsiz kredi başvuru şartları, yaş sınırı ve gelir kriterleri gibi konuları merak etmeye başladı.

Evlilik kredisi desteği, özellikle evlilik hazırlıkları sırasında genç çiftlere önemli bir maddi kolaylık sağlıyor.

Peki, faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, kimler yararlanabilir ve yaş sınırı nedir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

2026 itibarıyla kredi desteği şu şekilde uygulanacak:

Başvuru anında her iki eş de 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) ise 250.000 TL

En az bir eş 26-29 yaş aralığında ise 200.000 TL

Bu düzenleme, 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurular için geçerli olacak. Daha önce yapılan başvurular da nikah tarihine göre artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek. Örneğin; nikah tarihi Kasım 2025 olan ve başvurusu Aralık 2025’te gerçekleşen bir çift, ödemeyi Ocak 2026’da alacak ve artırılmış kredi tutarından faydalanacak.

ÇOCUK SAHİPLERİNE 12 AY ERTELEME FIRSATI

Proje kapsamında kredi kullanan yararlanıcılar, her çocuk için borçlarını 12 aya kadar erteleyebilecek.

Erteleme başvurusu ve detayları Aile ve Gençlik Fonu resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR LİMİTLERİ

2025 Ekim ayı itibarıyla başvuru için gelir şartları güncellendi:

•⁠ ⁠Son 6 aylık gelir, asgari ücretin 2.5 katı olarak belirlendi (önceki oran 2.3’tü).

•⁠ ⁠Başvuru sırasında başvuru sahiplerinin yaş sınırı ve gelir şartları dikkate alınıyor.

Daha fazla bilgi için Alo 144 Sosyal Yardım Hattı veya Alo 183 hattı aranabilir.

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi başvuruları, aile.gov.tr üzerinden ve e-Devlet “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” aracılığıyla alınıyor.

