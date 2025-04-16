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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince hukuk fakültesi mezunları için 2024 yılında uygulamaya alınan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HGMS) için araştırmalar hız kazanmış durumda.

Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının niteliklerini geliştirmek adına uygulanmaya başlamasının ardından sınava katılım sağlayacak olan, hakim, savcı, noter ve avukat adayları sınav tarihleri hakkındaki araştırmalarına başladı.

Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli olan HGMS için sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 HGMS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri ne zaman belli olur?

2025 HMGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2025 HMGS ilk sınavını 27 Nisan tarihinde saat 10:15'te uygulayacak ve 155 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. HMGS/2 ve 2025-İYÖS ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

HMGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına katılacak adayların sınav yerleri, sınavın uygulanacağı hafta içindehttps://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.