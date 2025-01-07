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2025 MEB EKYS ne zaman yapılacak? MEB EKYS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 MEB EKYS ne zaman yapılacak? MEB EKYS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yeni tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu yıl düzenleyeceği sınavların tarihlerini paylaştı. Peki, 2025 MEB EKYS ne zaman yapılacak? MEB EKYS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?