Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene yapılan 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için tarih araştırmaları sıklaştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2025 yılında düzenlenecek olan sınavların tarihlerini paylaştı. Peki, 2025 MEB EKYS ne zaman yapılacak? MEB EKYS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu?
MEB EKYS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 2 Mart'ta yapılacak.
EKYS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2025 MEB EKYS başvuruları; 15-21 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları ise 21 Mart'ta erişime açılacak.