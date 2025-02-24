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İstanbul’da her yıl milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye öncü olan Teknofes bu yıl T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek olan TEKNOFEST, 45 milyon lira ödül ve 75 milyon lirayı aşan malzeme desteğiyle genç yetenekleri geleceğin teknolojilerine yön vermeye davet ediyor.

Başvuru tarihleri için sona yaklaşılırken katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından son başvuru tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 2025 TEKNOFEST başvuruları bitti mi? TEKNOFEST başvurularında son tarih ne zaman?

2025 TEKNOFEST BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

TEKNOFEST 2025’e katılım sağlamak isteyen genç yetenekler başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. Netleşen takvime göre teknoloji yarışmaları başvuruları, 1 Mart'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular ise www.teknofest.org adresinden gerçekleştiriliyor.