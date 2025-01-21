2025’in en iyi otomobilleri açıklandı: İlk sırada bakın hangi model var
Haber Merkezi

Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomotiv bayilerinde 2025 model araçlar satışa sunulmaya başladı.

Potansiyel alıcılar, en iyi aracı bulmak için araştırmalarına hız verdi.

Günümüzde, otomobil alırken konfor, donanım, sağlamlık gibi özelliklerin yanı sıra güvenlik ve yakıt verimliliği gibi faktörler de büyük önem taşıyor.

ABD merkezli otomobil araştırma sitesi US News, 2025 yılı için en iyi araçları seçerek, alıcıların işini kolaylaştıracak kapsamlı bir liste hazırladı.

İşte 2025’in en iyi otomobilleri:

2025'İN EN İYİ OTOMOBİLLERİ

1 - Honda Civic Type R

2 - Genesis G90

3 - Hyundai Elantra N

4 - Audi A7

5 - BMW 7-Series

6 - Honda Accord

7 - Acura Integra

8 - Mazda Mazda3

9 - Toyota Prius

10 - Audi A4

11 - Audi A5

12 - BMW 3-Series

13 - Mercedes-Benz C-Class

14 - Porsche Panamera

15 - Audi A6

16 - Genesis G80

17 - Lexus ES Hybrid

18 - Mercedes-Benz E-Class

19 - Toyota GR Corolla

20 - Hyundai Sonata

21 - Subaru Legacy

22 - Audi A8

23 - Chevrolet Malibu

24 - Subaru Impreza

25 - Nissan Sentra

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Kübra Kireççi
Editor