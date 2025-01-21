2025’in en iyi otomobilleri açıklandı: İlk sırada bakın hangi model var

Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomotiv bayilerinde 2025 model araçlar satışa sunulmaya başladı.
Potansiyel alıcılar, en iyi aracı bulmak için araştırmalarına hız verdi.
Günümüzde, otomobil alırken konfor, donanım, sağlamlık gibi özelliklerin yanı sıra güvenlik ve yakıt verimliliği gibi faktörler de büyük önem taşıyor.
ABD merkezli otomobil araştırma sitesi US News, 2025 yılı için en iyi araçları seçerek, alıcıların işini kolaylaştıracak kapsamlı bir liste hazırladı.
İşte 2025’in en iyi otomobilleri:
2025'İN EN İYİ OTOMOBİLLERİ
1 - Honda Civic Type R
2 - Genesis G90
3 - Hyundai Elantra N
4 - Audi A7
5 - BMW 7-Series
6 - Honda Accord
7 - Acura Integra
8 - Mazda Mazda3
9 - Toyota Prius
10 - Audi A4
11 - Audi A5
12 - BMW 3-Series
13 - Mercedes-Benz C-Class
14 - Porsche Panamera
15 - Audi A6
16 - Genesis G80
17 - Lexus ES Hybrid
18 - Mercedes-Benz E-Class
19 - Toyota GR Corolla
20 - Hyundai Sonata
21 - Subaru Legacy
22 - Audi A8
23 - Chevrolet Malibu
24 - Subaru Impreza
25 - Nissan Sentra