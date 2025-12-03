2026 ehliyet maliyeti: Ehliyet kursu ve harç ücreti ne kadar, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafiğe çıkmak için gün sayan adaylar, reşit olur olmaz ehliyet kursuna yazılıyor.

Ehliyet kursu eğitimini tamamladıktan ve sınavlarda başarılı olduktan sonra ödenecek harç ile birlikte ehliyet sahibi olunabiliyor.

B sınıf ehliyetin maliyeti, 2026 yılında geçen seneye göre artmış olacak.

Peki; ehliyet almak ne kadar, kaç TL? 2026 yılı ehliyet maliyetini sizler için hesapladık.

B SINIFI EHLİYET MALİYETİ 2026:

B sınıfı ehliyet harcı 2025 yılında 5.678 TL iken, 2026 yılında yeniden değerleme oranı olan %25,49 ile birlikte 7.122 TL'ye yükseldi.

Bu rakama kurs ücreti de eklenecek. 2026 yılında kursların 25-30 bin TL bandında olacağı bekleniyor.

Yani 2026'da B sınıfı ehliyet almak isteyenler için, toplam maliyet resmi harç + sınav + kurs dahil yaklaşık 35-40 bin lira aralığında olabilir.