Google Trendler 2025: En çok araştırılan 10 yemek tarifi

- Google, 2025 yılında en çok aranan yemek tariflerini açıkladı.
- Listede sosyal medyada viral olan Spoonful ve 100 kişilik mercimek çorbası gibi tarifler var.
- TikTok gibi platformlarda popüler olan tarifler yoğun şekilde araştırıldı.
Google, yıl sonuna yaklaşırken bir rutin haline gelen "trendler" listesini açıkladı.
Türkiye'de 2025 yılında en çok aranan tarifler de listede yerini aldı.
Google'ın paylaştığı verilere göre, listede en yüksek arama hacmi olan tarifler sosyal medyadan geldi.
TikTok başta olmak üzere çeşitli mecralarda viral olan yemekler, sıklıkla araştırıldı.
İşte, o liste...
2025'TE EN ÇOK ARANAN TARİFLER
1- Spoonful Tarifi
2- 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
3- Lokanta Usulü Beyti Tarifi
4- Mevlana Çorbası Tarifi
5- Soğan Dolması Tarifi
6- Dubai Çikolatası Tarifi
7- Squid Game Şekeri Tarifi
8- Tulumba Tatlısı Tarifi
9- Ev Baklava Tarifi
10- Dalgona Şekeri Tarifi